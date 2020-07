Umfrage: Was haltet ihr von der Esser-Rückkehr zu Hannover 96?

Nach einem halben Jahr kehrt Michael Esser von der TSG 1899 Hoffenheim zu Hannover 96 zurück. Der Keeper soll Ron-Robert Zieler als Nummer Eins ablösen und 96 als sicherer Rückhalt zum angestrebten Aufstieg in die erste Bundesliga verhelfen. In seiner Zeit von Juli 2017 bis Januar 2020 hütete der 32-Jährige bereits in 36 Pflichtspielen das Tor der Roten und wusste stets zu überzeugen. In der Abstiegssaison 2018/19 war Esser eigentlich der einzige Spieler, der konstant gute Leistungen zeigte.

Deshalb reagierten viele 96-Fans mit Unverständnis auf die Verpflichtung von Ron-Robert Zieler im Sommer 2019 und die damit verbundene Degradierung Essers zur Nummer Zwei. Nun ist der Schlussmann an die Leine zurückgekehrt und soll an seine guten Leistungen anknüpfen.