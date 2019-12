Fix: FC Schalke 04 leiht Michael Gregoritsch vom FC Augsburg bis Saisonende aus 

Der FC Schalke 04 hat Michael Gregoritsch bis zum 30. Juni 2020 vom FC Augsburg ausgeliehen. Das gaben die Königsblauen am Montag in einer Mitteilung bekannt. Zuvor hatte bereits die Bild-Zeitung über den bevorstehenden Transfer des wechselwilligen Angreifers berichtet. Der 25-Jährige erhält im Profikader von S04 die Rückennummer 11. Schalke besitzt Medienberichten zufolge jedoch keine Kaufoption für den Stürmer.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Michael Gregoritsch für die zweite Hälfte der laufenden Saison verpflichten konnten. Mit all seinen Qualitäten, die er bereits in der Bundesliga nachgewiesen hat, wird er unsere Offensive verstärken“, erklärt Schalke-Sportvorstand Jochen Schneider. „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und sehe es als große Chance für mich, für diesen riesigen Verein zu spielen", wird Gregoritsch in der Mittelung zitiert. „Ich kann es kaum erwarten, mit den Schalker Fans im Rücken aufzulaufen.“