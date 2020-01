Schalke-Neuzugang Gregoritsch nach Traum-Einstand gegen Gladbach: "Dieser Sieg ist besonders für mich"

Was für ein Traum-Auftakt für den FC Schalke und seinen Neuzugang Michael Gregoritsch! Überlegen gelang den "Königsblauen" beim Rückrunden-Auftakt in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach ein 2:0-Sieg. Die Schalker profitierten dabei von den Treffern von Suat Serdar (48.) und Winter-Neuzugang Michael Gregoritsch, der in der 58. Minute das 2:0 für Schalke erzielte. "So erwünscht man sich den Einstand. Das ist natürlich top, dieser Sieg ist besonders für mich. Wir haben gewusst, dass wir mit dem zwölften Mann hinter uns hier voran gehen können", erklärte die Leihgabe vom FC Augsburg am ZDF-Mikrofon.

Mit dem Sieg setzt sich Schalke weiter in der Spitzengruppe der Liga fest. Der Österreicher will aus dem ersten Erfolg im neuen Jahr Selbstvertrauen mitnehmen, um mit Schalke auch in der Rückrunde weiter für Wirbel zu sorgen. "Ich habe gesehen, dass hier unglaublich gute Qualität vorhanden ist. Wir wollen den Flow mitnehmen und weiter machen", so der Stürmer.