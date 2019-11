Nationalstürmer Gregoritsch will Augsburg unbedingt verlassen: "Bin liegengelassen worden"

Der wegen seiner Reservistenrolle frustrierte Michael Gregoritsch will den FC Augsburg nach der Hinrunde der Bundesliga unbedingt verlassen. "Für mich ist klar, dass ich im Winter unbedingt von Augsburg weg will, damit ich die Möglichkeit habe, regelmäßig zu spielen und mich fürs Nationalteam zu empfehlen", sagte der 25 Jahre alte Österreicher am Rande eines Training seines Auswahlteams am Donnerstag. Ob er dann fix wechseln dürfe oder verliehen werde, sei ihm egal. "Hauptsache weg", wurde der Offensivakteur von der Nachrichtenagentur APA zitiert. Der im Sommer 2017 aus Hamburg geholte Nationalspieler war in der vorigen Saison noch Leistungsträger, kam in zuletzt acht Partien aber nur dreimal zum Einsatz und stand nur einmal in der Startelf.