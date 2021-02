Michael Heintz: Dreimal von Lorkowski rausgeschmissen - dreimal zurückgeholt

„Die Liebe hat mich nach Boizenburg gebracht“, verrät der bekennende Gladbach-Fan, der 1985 ins Nest der Störche wechselte. „Es gibt Anekdoten, die werde ich nie vergessen. Unser damaliger Trainer Michael Lorkowski hat mich dreimal rausgeschmissen und dreimal wieder zurückgeholt. Dann hat er wohl doch viel von mir gehalten“, lacht Heintz heute noch. Die schönsten Spiele absolvierte der einstige Flügelflitzer am Millerntor in Hamburg. „Da war die Stimmung immer klasse. Das hat einen noch zusätzlich gepusht. Aber das beste Spiel von mir war wohl gegen den VfL Wolfsburg. Wir haben seinerzeit 3:0 gewonnen und ich habe zwei Tore vorbereitet“, erinnert sich Heintz.

Zudem verfolgt er auch heute noch die Spiele der Kieler in der 2. Bundesliga. „Die Entwicklung bei Holstein ist super, weil dort kompetente Männer an Bord sind. So ein Umfeld hätten wir uns früher auch gewünscht. Zudem haben sie mit Ole Werner einen überragenden Trainer,“ schwärmt Heintz. Auch heute noch streift der zweifache Opa gelegentlich das Holstein-Trikot über. „Ich laufe, wenn es die Zeit zulässt, für die Holstein-Traditionsmannschaft auf. Mit ehemaligen Spielern von damals nochmal aufzulaufen, ist schon fein. Das macht immer wieder Spaß“, gibt Heintz zu.