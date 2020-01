Aufregerszene beim SPORTBUZZER Masters: Das sagt Koldingens Michael Jarzombek 

Jarzombek knallt mit dem Kopf gegen die Bande

Kurz vor dem Abpfiff stürmte Jarzombek an der Bande in Richtung des Egestorfers Tores, sein Schuss gegen die Bande wird von Tigrinho abgefälscht, Jarzombek geht hinterher und trifft Dominik Behnsen frontal am Schienbein. Der bleibt mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden liegen – der Auslöser für hitzige Diskussionen und eine unschöne Rudelbildung.

Die Egestorfer Marvin Stieler, Keeper Ole Schöttelndreier und Christopher Kowohl stürmten auf den 34-Jährigen zu. Schiedsrichter Johannes Häufler (Hannover 96) drängte sofort dazwischen, die rote Karte für Jarzombek schon in der Hand. Kowohl schubste Jarzombek dennoch, der fiel mit dem Kopf gegen die Bande und blieb benommen am Boden liegen, das Gesicht in den Händen vergraben.

Es wurde geschubst, diskutiert, beschimpft. Koldingens Francisco Javier Pulido Léon stellte den Übeltäter wenig später, schubste ihn, Kopf an Kopf standen sich die beiden gegenüber. Kowohl-Buschner deutete eine Kopfnuss an, Pulido Léon verpasste ihm mit der rechten Hand eine Ohrfeige, ehe Jonas Lübke und Schöttelndreier die Streithähne trennten.