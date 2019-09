"Menge Herzblut dabei": Michael und Nicole Meier sind die Fanbeauftragten des TSV Havelse

Nach einem Heimspieltag fühlt sich Nicole Meier manchmal so, als wenn sie mitgespielt hätte. Über 15000 Schritte legt sie im Wilhelm-Langrehr-Stadion zurück, wenn die Regionalliga-Männer des TSV Havelse eine Partie bestreiten. „Ich lege teilweise mehr Kilometer zurück als so mancher Spieler“, sagt sie lachend. Nicole Meier (40) ist gemeinsam mit ihrem Mann Michael (47) seit rund zwei Jahren Fanbeauftragte des Vereins und zudem für die Spieltagsbetreuung zuständig.

Was die beiden Meiers sagen, das hat Gewicht. Doch sie sehen ihre Aufgabe nicht darin, die Fans zu überwachen. Auswärtsfahrten unternehmen Teile des Anhangs teilweise alleine, da die Meiers ihren Sohn Maddox zu Spielen mit der U13 des TSV begleiten. „Das Wichtigste ist das gegenseitige Vertrauen.“

So gibt es auch Nachmittage im Stadion, in denen es Michael und Nicole Meier gar nicht schaffen, die Fangruppe in der Mitte der Gegentribüne zu besuchen. Und trotzdem harmoniert es. „Es sind erwachsene Menschen, die uns aber trotzdem immer fragen, ob sie was dürfen“, sagt Nicole Meier. Dabei kann es um bestimmte Wünsche bei einer geplanten Choreographie gehen. „Man kann cool mit ihnen reden“, sagt Michael Meier. „Dinge, die im Fankreis gemeinsam besprochen werden, bleiben auch im Fankreis“, ergänzt seine Frau.