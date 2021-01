Ende einer Ära bei Hertha BSC: So erklärt Michael Preetz sein Aus in Berlin

Erst Profi, dann rechte Hand von Dieter Hoeneß und zuletzt fast zwölf Jahre lang Sport-Geschäftsführer: Michael Preetz hat Hertha BSC in jüngerer Vergangenheit geprägt wie kein anderer. Nun ist Schluss für den Ex-Stürmer in der Klub-Führung. So reagiert Preetz auf seine Entlassung.