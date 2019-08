Hertha BSC: Michael Preetz dementiert Transfer von BVB-Star Maximilian Philipp

So schnell wie das Transfergerücht um BVB-Star Maximilian Philipp zu Hertha BSC aufgekommen war, genauso schnell wurde es von Hertha-Manager Michael Preetz via Twitter wieder dementiert.

Somit findet der gebürtige Berliner wohl nicht den Weg zurück zu Hertha BSC. Die Sport Bild hatte zuvor darüber berichtet, dass der Wechsel des 25-jährigen Dortmunder Stürmers nach einem Geheimtreffen mit Preetz unmittelbar bevor stände und es schon eine Einigung gäbe. Philipp hatte in der Jugend schon für die Berliner gespielt, war dann über TeBe Berlin und Energie Cottbus beim SC Freiburg in die Bundesliga gekommen. Im Sommer 2017 wechselte der gebürtige Berliner für 15 Millionen Euro zu Borussia Dortmund.

VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt: Philipp im Fokus

Hertha ist nicht der einzige Klub aus der Bundesliga, mit dem Philipp in jüngerer Vergangenheit in Verbindung gebracht wurde. Zunächst hatte die Bild Mitte Juli einen Transfer zum VfL Wolfsburg als fix vermeldet - doch da die "Wölfe" den Verbleib von Josip Brekalo verkündeten, sagte VfL-Manager Schmadtke bei Sky: " Es ist richtig, dass wir nicht uninteressiert waren für den Fall, dass Josip Brekalo uns verlassen hätte. Dem ist aber nicht so und daher wird dieser Transfer eher komplizierter und schwieriger. Fast sogar unmöglich."

Wenige Tage später kamen Gerüchte über ein Interesse von Eintracht Frankfurt an Philipp auf. Die Bild berichtete von einem möglichen Doppelpack mit Sebastian Rode. Doch während Letzterer, der schon in der Vorsaison an die SGE ausgeliehen war, mittlerweile fest zurück an den Main gewechselt ist, hat sich ein Wechsel des umworbenen Angreifers zur Eintracht bislang nicht bewahrheitet.