Nach Karriereende: Michael Ratajczak wird neuer Torwarttrainer bei Hannover 96

Der neue 96-Cheftrainer Jan Zimmermann freue sich auf den Herner in dessen neuer Rolle. "Nach meinem ersten Gespräch mit Michael Ratajczak war klar, dass er große Lust und Motivation auf die Aufgabe als Torwarttrainer hat. Er passt richtig gut in unser neues Trainerteam", erklärte Zimmermann, dem es auch wichtig war, "ein bekanntes Gesicht im Team zu behalten". Der 96-Cheftrainer sei überzeugt, dass sie erfolgreich zusammenarbeiten werden.

Ratajczak eine "echte Bereicherung"

Die Euphorie darüber, "dass 'Rata' bei Hannover 96 seinen nächsten Karriereschritt macht", war auch in Worten des 96-Sportdirektors Gehrard Zuber spürbar. Ratajczak bringe viel Erfahrung als Torhüter und Qualität mit. Zudem sei er eine "echte Bereicherung" für das junge Trainerteam. Speziell an Erfahrung mangelt es dem 39-Jährigen Ex-Profi garantiert nicht. Ratajczak debütierte 2003 bei LR Ahlen in der zweiten Liga. Während seiner langen Karriere feierte er insgesamt sieben Aufstiege, unter anderem in die Bundesliga mit dem SC Paderborn und Fortuna Düsseldorf.