Ex-Schalke-Direktor Michael Reschke über neuen Trainer Grammozis: "Schlüssige und sinnvolle Lösung"

Nach Ansicht von Michael Reschke hat der FC Schalke 04 mit dem neuen Trainer Dimitrios Grammozis eine gute Wahl getroffen. "Gewiss eine schlüssige und sinnvolle Lösung. Grammozis strahlt Energie aus und hat in Darmstadt sehr akribisch und erfolgreich gearbeitet", kommentierte Reschke, der bis Ende November als Technischer Direktor bei S04 fungiert hatte, im Interview mit Sport1 die Verpflichtung des nach David Wagner , Manuel Baum , Interimstrainer Huub Stevens und Christian Gross schon fünften Schalker Coaches in der laufenden Saison.

Wie Reschke erläuterte, sei sein Vertrag bei den Königsblauen zum 31. Januar aufgelöst worden. Nunmehr ist der 63 Jahre alte frühere Kaderplaner von Bayer Leverkusen und des FC Bayern München bei der englischen Berateragentur "Stellar Football Ltd." engagiert. Reschke kennt Grammozis aus den gemeinsamen Gesprächen über einen möglichen Wechsel zu S04 im Herbst vergangenen Jahres, als sich die Blau-Weißen letztlich aber für Baum als Wagner-Nachfolger entschieden. Trotz der Probleme in den letzten Monaten der Zusammenarbeit würde er sich über einen Klassenerhalt von Schalke in der Bundesliga freuen, so Reschke.