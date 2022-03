Michael Rummenigge: Darum sollte der BVB Leverkusen-Torjäger Schick als Haaland-Ersatz holen

Bayer 04 Leverkusen ist für mich eine der größten Wundertüten im deutschen Fußball. Seit Jahren können sie jeden neutralen Fan mit ihrem erfrischenden Offensivfußball begeistern, den eigenen Anhängern aber auch mächtig die Laune verhageln, wenn sie mal wieder in den entscheidenden Momenten nicht da waren, Vizekusen eben… . Das aktuelle Vizekusen ist allerdings eher Borussia Dortmund, dass in dieser Saison in ALLEN entscheidenden Partien versagt hat – ob gegen Ajax Amsterdam, Sporting Lissabon, Zweitligist St. Pauli oder die international drittklassigen Glasgow Rangers. Anzeige

Der BVB und Bayer schachern schon lange und immer wieder um die gleichen Spieler. Zuletzt haben es die Leverkusener aus meiner Sicht wieder etwas besser gemacht, insgesamt ist ihr Kader in dieser Saison homogener besetzt als der der Dortmunder. Mit Patrik Schick, Moussa Diaby und natürlich Florian Wirtz hat Bayer außerdem drei echte Granaten, die praktisch jeder Topklub – auch international - auf dem Zettel haben dürfte.

Wirtz ist für seine 18 Jahre schon unfassbar reif, torgefährlich, schnell. Ich würde ihm raten und mir wünschen, dass er noch zwei, drei Jahre in Leverkusen bleibt, um dann die Fußballwelt zu erobern, was er garantiert genauso in den Füßen hat wie sein Vorgänger Kai Havertz. Dann - aber auch jetzt schon - ist er für den BVB eigentlich eine Nummer zu groß, genau wie Diaby, der im Sommer kaum zu halten sein dürfte und vermutlich ins Ausland wechseln wird – leider. Der französische Wirbelwind und das deutsche Juwel Wirtz sind Spieler, die hierzulande nur für den FC Bayern interessant sind. Und der ist auf diesen Positionen natürlich schon sehr gut besetzt.