Michael Rummenigge: Mentalität? Einstellung? Haltung? In Glasgow kann der BVB ein Zeichen setzen

Ich muss ehrlich gestehen: Aufgrund der Geschehnisse in der Ukraine ist es für mich dieses Mal nicht einfach, über Fußball zu schreiben. Dennoch will ich es versuchen und einen Blick auf das Europa-League-Spiel von Borussia Dortmund bei den Glasgow Rangers werfen. Die Ausgangslage für den BVB ist nach dem peinlichen 2:4 im ersten Duell mit Schottlands Meister nicht gerade günstig – doch genau hierin sehe ich eine große Chance. Immer wieder wird mit Blick auf die wechselhaften Vorstellungen der Dortmunder von Einstellung, Mentalität oder Haltung gesprochen. Jetzt kann die Mannschaft beweisen, dass sie über diese Tugenden verfügt. Ein Weiterkommen würde nicht nur zur Achtelfinal-Teilnahme führen, sondern viel mehr bedeuten. Es wäre ein Signal: Schaut her! Wenn es darauf ankommt, sind wir da! Anzeige

Viele Beobachter haben den BVB schon nach dem 6:0 gegen Borussia Mönchengladbach für die Reaktion auf das Glasgow-Debakel gelobt. Mir war das aber zu wenig. Klar, die Höhe des Sieges war beeindruckend und gute Ansätze gab es auch. Aber 6:0? Das hat der Spielverlauf für mich nicht hergegeben. Bis zum Zusammenbruch der Gladbacher war es eine Partie auf Augenhöhe, in der Gregor Kobel mehrmals für die Dortmunder retten musste. Ich erwarte mehr vom BVB – nicht nur in Glasgow, sondern insgesamt und endlich auch mal konstant über mehrere Wochen.

Im Spiel bei den Rangers, die meiner Meinung nach eher zu der dritten europäischen Kategorie gehören, kann die Borussia auch von der neuen Auswärtstorregel profitieren. Ein 2:0 würde genügen, um in die Verlängerung zu kommen und dort den Einzug in die nächste Runde perfekt zu machen. Das sollte auch ohne Erling Haaland möglich sein. Wenn nicht hat der BVB ein ziemliches Problem. Schließlich wäre der letzte noch mögliche Titel futsch. In der Champions League gab es das Aus in der Gruppenphase, in der Bundesliga hinkt man dem FC Bayern hinterher und im DFB-Pokal blamierte man sich beim FC St. Pauli. Deutliche Zeichen dafür, dass auf die Verantwortlichen mit Blick auf die kommende Saison reichlich Arbeit wartet.