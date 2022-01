Michael Rummenigge über Corona-Chaos bei Bayern & Co.: "Man hätte sich einiges ersparen können"

Vor dem Start der Rückrunde ist in der Bundesliga großes Corona-Chaos ausgebrochen. Besonders betroffen: Der FC Bayern München , der am Freitagabend (20.30 Uhr/Sat.1 und DAZN) das Fußballjahr 2022 gegen Borussia Mönchengladbach eröffnet. Das Spiel stand lange auf der Kippe, weil dem deutschen Rekordmeister und aktuellen Tabellenführer gleich neun Profis nach positiven Covid-Tests fehlen. Aufgrund der Statuten der Deutschen Fußball Liga (DFL) findet die Partie aber dennoch statt.

Der FC Bayern hat trotz Corona, Afrika-Cup-Abstellungen und angeschlagenen Profis einen ausreichend großen Kader zur Verfügung - dank Amateur- und Jugendspielern. Unter anderem sitzen zwei 16-Jährige auf der Bank . In der Video-Schalte vor dem Spiel äußert sich SPORT BUZZER-Kolumnist Michael Rummenigge zur aktuellen Situation. "Es ist schon ein wenig Wettbewerbsverzerrung", sagt der Ex-Profi, der trotzdem "eine super Truppe" der Münchener sieht. Das gesamte Interview gibt es hier im Video!

Michael Rummenigge zum Corona-Chaos in der Bundesliga: „Hätte man sich ersparen können“

Das größte Problem sieht Rummenigge allerdings darin, dass die Spieler zu lange Pause hatten und der Trainingsbetrieb erst wenige Tage vor dem Rückrundenstart wieder aufgenommen wurde. "Das hätte man vielleicht auch am 27. Dezember machen können, dann wären viele Spieler gar nicht so weit weggefahren", meint er und fügt an: "Damit hätte man sich einiges ersparen können." Das sei auch mit Blick auf die Fitness der Profis sinnvoll gewesen, sagt Rummenigge.