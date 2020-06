Michael Rummenigge: Das sind meine Top- und Flop-Transfers der Bundesliga-Saison

TOPS Erling Haaland (für 20 Millionen Euro von RB Salzburg zu Borussia Dortmund): Er ist wie ein Tsunami über die Bundesliga gekommen und hat sofort voll eingeschlagen. Er hätte im Winter zu jedem europäischen Spitzenklub gehen können, hat sich aber für Borussia Dortmund entschieden. Das hat mich zunächst erstaunt, aber Haaland wusste: Beim BVB bekommen junge Spieler eine Chance und viel Einsatzzeit. Was er kann, hat er auch nach der Corona-Pause bewiesen – auch wenn er nicht in jedem Spiel getroffen hat. Das darf man auch nicht erwarten. Er ist erst 19 Jahre alt und noch gewissen Schwankungen unterworfen. Mit dem Willen und dem Biss, den er präsentiert, wird er in seinen Leistungen zukünftig noch konstanter werden.

Marcus Thuram (für neun Millionen Euro von EA Guingamp zu Borussia Mönchengladbach): Eine Sache vorweg: Wer diesen Nachnamen trägt und sich in Frankreich durchsetzt, bringt den nötigen Willen und das nötige Selbstvertrauen mit. Schließlich war sein Vater Lilian Welt- und Europameister – da steht man als Sohn schon unter besonderer Beobachtung. Marcus Thuram hat diesen Druck jedoch abgeschüttelt und auch in Gladbach schnell überzeugt. Sollte die Borussia die Champions League erreichen, hätte er großen Anteil daran. Er kann Tore schießen und vorbereiten. Zudem ist er offensiv auf vielen Positionen einsetzbar. Ein absoluter Top-Transfer. Emre Can (von Juventus Turin an Borussia Dortmund ausgeliehen; fester Transfer für 25 Millionen Euro vereinbart): Ich habe mich bei diesem Transfer gleich zweimal gewundert. So habe ich nicht verstanden, warum Juventus Turin den Spieler abgegeben hat. Und ich hätte erwartet, dass sich auch der FC Bayern um ihn bemüht. Aber vielleicht wollte Emre Can auch unbedingt nach Dortmund. Für den BVB ist er auf jeden Fall ein großer Gewinn, hat sich sofort als Stabilisator und absoluter Führungsspieler etabliert. Als Axel Witsel ausfiel, übernahm Can noch mehr Verantwortung. Das hat mir sehr gut gefallen.

Von 2010 bis 2019: Die besten Transfers des Jahrzehnts Welcher Transfer war im zurückliegenden Jahrzehnt der beste? Der SPORTBUZZER zeigt die 25 erfolgreichsten Spieler-Wechsel in Europas Top-Ligen. ©

FLOPS Lucas Hernandez (für 80 Millionen Euro von Atlético Madrid zum FC Bayern): Man muss ihn als Flop bezeichnen – zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Dabei gilt es aber, eine Sache festzuhalten: Er kam schon verletzt nach München und hat dann immer wieder körperliche Rückschläge erlitten. Das darf man einem Spieler nicht vorwerfen. Ebenso wenig die Bundesliga-Rekordablöse in Höhe von 80 Millionen. Wobei ich annehme, dass die Bayern diese Summe nicht komplett an Atlético Madrid überweisen mussten. In Verträgen gibt es eigentlich Klauseln, die regeln, dass ein Profi gesundheitlich für eine bestimmte Anzahl von Spielen fit sein muss. Lucas Hernandez ist Weltmeister und folglich ein richtig guter Kicker. Ich will nicht ausschließen, dass er bei den Bayern noch richtig durchstartet. Daher glaube ich auch nicht, dass sie ihn im Sommer schon wieder abgeben werden.