Michael Rummenigge: Mir kommt eine Debatte um BVB-Trainer Marco Rose deutlich zu früh

Man muss allerdings kritisch hinterfragen, warum der BVB mit so vielen Muskelverletzungen zu kämpfen hat, wenn es beispielsweise bei Bayern München mit gleicher Belastung deutlich weniger gibt. In so einer schwierigen Phase zeigt sich dann, wie gut ein Kader in der Breite bestückt ist – und da sehe ich das Hauptproblem: Dortmund hat 13,14 Topspieler, dahinter klafft eine Lücke. Wenn von diesen gleich mehrere wie Erling Haaland oder Raphael Guerreiro, den ich für einen der besten Linksverteidiger Europas halte, ausfallen, reicht es qualitativ nicht – zumindest nicht auf höchstem Niveau. Was ich Rose hoch anrechne ist, dass er sich nicht über die zahlreichen Ausfälle beklagt, sondern mit dem arbeitet, was er hat. Das macht er schlau und vernünftig.