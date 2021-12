Michael Rummenigge: Der BVB und RB Leipzig spielen in der Europa League auch um ihre eigene Zukunft 

Beim Blick auf die Lostöpfe der Champions League schießt mir nur ein Wort durch den Kopf: Unfassbar! Aus der Bundesliga ist am Montag nur noch der FC Bayern dabei. Das ist für den deutschen Fußball beschämend. Borussia Dortmund hat in einer machbaren Gruppe mehrmals kläglich versagt. RB Leipzig hat eine wahnsinnige Qualität im Kader, läuft in dieser Saison den eigenen Ansprüchen aber weit hinterher. Immerhin geht es für diese beiden Mannschaften im kommenden Jahr noch in der Europa League weiter. Der VfL Wolfsburg ist hingegen komplett gescheitert – und wie.

Mit einem Sieg gegen den OSC Lille wäre man ins Achtelfinale gesprungen und dann liefert man am Mittwoch eine derartige Leistung ab: 1:3, Gruppenletzter. Jörg Schmadtke & Co. müssen sich an die eigene Nase packen. Erst ist Mark van Bommel nach nicht einmal vier Monaten doch nicht der richtige Trainer. Dann holt man Florian Kohfeldt, der zuletzt mit Werder Bremen aus der Bundesliga abgestiegen war, und will mit ihm in der höchsten europäischen Spielklasse die Kohlen aus dem Feuer holen. So ein Trainerkarussell kann nicht funktionieren. Da ist die Linie in den vergangenen Monaten komplett verlorengegangen.