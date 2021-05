Michael Rummenigge: Die deutschen Spieler im Champions-League-Finale im Check

Vier deutsche Spieler und ein Trainer in einem Champions League -Finale – das gibt es weiß Gott auch nicht alle Tage. Ich würde Thomas Tuchel den Titel mit dem FC Chelsea wirklich gönnen, aber genauso Ilkay Gündogan mit Manchester City. Für beide ist es das zweite Endspiel, beim ersten von Gündogan war ich live im Stadion dabei. Er machte 2013 eines seiner besten Spiele im Trikot von Borussia Dortmund und verwandelte den Elfmeter gegen den FC Bayern. Heute ist er ein absoluter Weltklassespieler, dessen Stellenwert auch in der Nationalelf endlich gewürdigt wird. Seit er bei City ist, hat er sich unter Pep Guardiola nochmal weiterentwickelt, strahlt unglaubliche Ruhe am Ball aus, macht kaum Fehler und ist inzwischen zu einem der torgefährlichsten Mittelfeldspieler auf dem Planeten gereift.

Auch Antonio Rüdiger hat enorm von seinem Trainer profitiert. Er spielte unter Frank Lampard kaum eine Rolle, stand oft gar nicht mehr im Kader – unter Tuchel ist er zu einem Stabilisator in der Abwehr geworden und darf sich berechtigte Hoffnungen machen, auch bei der EM einen Stammplatz zu ergattern. In der Vergangenheit war er immer mal für einen Bock gut, das hat er längst abgestellt – körperlich war Rüdiger ohnehin enorm stark, auch in der Luft kaum zu bezwingen. Seine Entwicklung hat mich absolut positiv überrascht.

Körperlichkeit: Havertz sollte sich ein Bespiel an Goretzka nehmen

Bleibt Werner, der in England plötzlich den Ruf als Chancentod genießt, weil er gerade in wichtigen Spielen wie gegen Real Madrid unglaubliche viele Möglichkeiten liegenlassen hat. Er muss weiter an sich arbeiten, vor allem am ersten Kontakt, an der Ballan- und -mitnahme. Mit seiner unfassbaren Schnelligkeit wird er aber immer seine Chancen bekommen. Mit dieser Qualität muss er in einem Team wie Chelsea mindestens 20 Tore pro Saison schießen, spätestens in der zweiten Spielzeit ist die Schonfrist vorbei. Aber vielleicht macht er ja auch den entscheidenden Treffer im Finale. Mit seinem Wechsel zu Chelsea hat er so oder so schon alles richtig gemacht.