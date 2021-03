Michael Rummenigge: Warum der DFB Strukturen wie die DFL braucht - und ein WM-Boykott falsch wäre

Der erste Auftritt der Nationalmannschaft in diesem Jahr war ordentlich – nicht mehr, nicht weniger. Mit Blick auf die EM haben wir einen guten Kader mit einem überragenden Mittelfeld und einem starken Torhüter, aber mit Problemen im Sturmzentrum und in der Abwehr, die für mich – egal in welcher Besetzung - kein internationales Topniveau hat. Wenn Matthias Ginter, bei allem Respekt, zum Nationalspieler des Jahres gewählt wird, ist das eigentlich eine bittere Aussage. Anzeige Natürlich wird sich Deutschland in der WM-Quali-Gruppe trotzdem souverän durchsetzen, die Gegner sind allerdings auch ein Witz. Wenn ich höre, dass wir gegen Nordmazedonien oder Liechtenstein ranmüssen, sollte man mal den Modus hinterfragen. Da wäre es schon sinnvoll, wenn diese Länder eine Vor-Quali spielen würden.

Überhaupt ist die Winter-WM in einem Land wie Katar, das sich dadurch internationales Renommee erkaufen will, komplett absurd. Daher fand ich es gut, dass die Nationalmannschaft mit ihrer T-Shirt-Aktion ein Zeichen gesetzt hat. Auch wenn ich nicht glaube, dass auch nur ein Nationalspieler eine WM, auf die man sein Leben lang hintrainiert hat, sausen lassen würde, erzeugt so eine Nummer Aufmerksamkeit und ist besser, als wenn man nichts gemacht hätte.

Einen WM-Boykott oder gar eine Absage zu fordern, wie es aktuell viele tun, ist leicht hinausposaunt, aber aus meiner Sicht nicht zielführend. Wenn selbst die Menschenrechtsorganisation „Amnesty Deutschland“ dies für einen Fehler halten würde, sollte man sich zumindest mal fragen, warum. Tatsächlich hat sich die Situation in Katar für die vielen Gastarbeiter in den letzten Jahren deutlich verbessert, auch aufgrund der bevorstehenden WM. Nichtsdestotrotz sollte man natürlich weiterhin die Missstände im Auge behalten und darauf hinweisen.



Auftaktsieg, Kroos-Debatte, T-Shirt-Aktion: So lief das erste Spiel der DFB-Elf in 2021