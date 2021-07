Im Video: Michael Rummenigge nennt seinen EM-Favoriten - und lobt Toni Kroos für den DFB-Rücktritt

Es wird ernst bei der Europameisterschaft: Nur noch vier Teams kämpfen in den verbleibenden drei Spielen im Londoner Wembley-Stadion um die Kontinental-Krone. Im ersten Halbfinale am Dienstagabend trifft Italien im Klassiker auf Spanien (21 Uhr, ARD und MagentaTV). Das Duell verspricht mächtig Spannung, wird von manch einem sogar als vorgezogenes Finale bezeichnet. Können die Spanier, die die Schweiz im Viertelfinale erst im Elfmeterschießen in die Knie zwangen, die italienische Serie von 32 Spielen ohne Niederlage beenden?

