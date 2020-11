Michael Rummenigge: Wenn ein Klub die Bayern-Phalanx durchbrechen kann, dann der BVB

Es tut mir wirklich in der Seele weh. Wenn ich aus dem Fenster schaue, kann ich die Flutlichtmasten des Signal Iduna-Parks erkennen und trotzdem kann ich am Samstag nicht hin, wenn der BVB die Bayern empfängt. Ich darf nicht mal meinen Bruder treffen, da es die DFL-Statuten verbieten. Das ist natürlich traurig, aber aktuell nicht zu ändern.

Auch Kalle berichtete mir davon, wie schwer es aktuell ist, sich über die unfassbare Serie, die der FC Bayern hinlegt, überhaupt richtig zu freuen - ohne Zuschauer, ohne Fans macht es einfach weniger Spaß. Natürlich ändert das auch die Voraussetzungen für den deutschen Clasico. 80.000 Mann im Rücken zu haben, ist schon ein Vorteil. Wer einmal in diesem Stadion aufgelaufen ist, weiß, wie sehr einen diese Masse pushen kann. Ich erinnere mich beispielsweise an das 3:2 von Marco Reus gegen die Bayern vor zwei Jahren, als nach seinem Treffer fast das Dach wegflog. So etwas würde ich mir wieder wünschen …