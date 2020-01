Michael Rummenigge analysiert den Titelkampf: Für die Meisterschaft kommen nur zwei Klubs infrage 

So spannend wie aktuell war es im Titelrennen der Bundesliga lange nicht. Deshalb freue ich mich wie wohl alle Fußball-Fans in Deutschland, dass es endlich wieder losgeht. Aus meiner Sicht gibt es aber nur zwei Klubs, denen ich zutraue, am Ende die Schale zu holen: Bayern und Leipzig.

Borussia Dortmund hat in der Hinrunde einfach zu viele Punkte unnötig liegen lassen wie beim 3:3 gegen RB, wo sie den Gegner in der ersten Hälfte an die Wand gespielt haben und aufgrund individueller Fehler einen Sieg noch aus der Hand gaben. Der BVB hat eine super Mannschaft und sich jetzt noch mit Erling Haaland eine tolle Verstärkung geholt – normalerweise bekommt man so einen Mann nicht im Winter. Allerdings darf man auch nicht die ganze Last auf einem 19-Jährigen abladen. Er ist eher ein Junge für die Zukunft. Was in vielen Diskussionen übrigens oft vergessen wird: Die Probleme des BVB lagen weniger in der Offensive als in der Defensive – und da hat man mit Julian Weigl ja sogar einen Spieler abgegeben, statt nachzubessern.