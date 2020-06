Michael Rummenigge: "Hansi Flick kann den FC Bayern in diesem Jahr zum Triple führen"

Ich muss ganz ehrlich gestehen: Diese Erfolge und diesen Weg habe ich meinem alten Freund Hansi Flick nicht zugetraut. Ich erinnere mich noch, wie er 1985 als Spieler vom SV Sandhausen zum FC Bayern kam. Er war sehr ruhig, zurückhaltend, immer loyal, sehr nett und für jeden Spaß zu haben. Einfach ein guter Typ. Ein Führungsspieler war er aber nicht. Umso beeindruckender finde ich es, wie er jetzt als Trainer vorangeht. Er hat sich unglaublich weiterentwickelt. Ich würde sogar so weit gehen, dass er die Bayern in diesem Jahr zum Triple führen kann.

Die Meisterschaft ist so gut wie sicher. Im Finale des DFB-Pokals gegen Bayer Leverkusen kann man zwar auch mal Pech haben. Aber wir haben ja am vergangenen Wochenende im Punktspiel zwischen den beiden Mannschaften gesehen, zu was die Bayern derzeit in der Lage sind. Leverkusen geht in Führung, daraufhin drücken die Münchner kurz auf das Gaspedal und gewinnen am Ende 4:2. Und dann ist da ja auch noch die Champions League.