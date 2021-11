Michael Rummenigge vor Hauptstadt-Derby: Union stiehlt der Hertha im Berlin-Vergleich die Show

Union gibt Gas, ohne den Mund zu voll zu nehmen, und lag auch bei den Transfers häufiger richtig als die Konkurrenz. Der passende Vergleich ist für mich der von Max Kruse mit Kevin-Prince Boateng. Beide sind ein Stück weit Rebellen, Anführer, die sich nichts gefallen lassen. Der große Unterschied ist: Kruse zeigt bei Union all das, was man sich bei der Hertha auch von Boateng erhofft hatte. Dass dieser aber körperlich nicht in der Lage ist, einem Klub in der Fußball-Bundesliga weiterzuhelfen, weiß man seit Jahren. Deshalb habe ich den Transfer nicht verstanden. Ein Leader muss fit sein und Leistung bringen, ansonsten kann er in der Kabine noch so viel erzählen, ist aber nicht glaubwürdig. Kruse gibt Union dagegen das gewisse Extra.