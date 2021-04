Michael Rummenigge: Klauseln für Trainer sind absurd - Coaches sollten mehr verdienen 

Ich fände es gut, wenn ein Trainer immer so viel Gehalt bekommt wie der bestbezahlte Spieler

Dafür sollten Trainer besser bezahlt werden. Schließlich tragen sie auch die größte Verantwortung. Ottmar Hitzfeld hat mir mal gesagt: "Profi zu sein ist der schönste Job der Welt. Du trainierst zweimal am Tag und spielst am Wochenende, oder sitzt halt auf der Bank. Als Trainer musst du dich um 1000 Dinge kümmern." Mittlerweile haben die Coaches auf Topniveau natürlich ihr Expertenteam, ohne ginge es bei den heutigen Anforderungen nicht mehr. Dennoch müssen sie am Ende entscheiden und den Kopf hinhalten, wenn es nicht läuft. Von daher fände ich es gut, wenn ein Trainer immer so viel Gehalt bekommt wie der bestbezahlte Spieler.