Michael Rummenigge: Darum ist der Weg in die Weltspitze für das DFB-Team noch weit

Die Bilanz von Hansi Flick zeigt: Die deutsche Nationalmannschaft ist auf dem richtigen Weg. Unter dem neuen Bundestrainer gab es vier Siege in vier Spielen und ich gehe davon aus, dass am Montag in Nordmazedonien das Ticket für die WM in Katar gelöst wird. So weit, so gut. Aber: Anlass zur Euphorie sehe ich nicht. Der Weg zurück in die Weltspitze ist für dieses Team noch weit. Dafür hat der hart erkämpfte Erfolg am Freitag gegen Rumänien zu viele Baustellen offenbart. Anzeige

Fangen wir in der Defensive an. Auf den beiden Außenverteidiger-Positionen ist die Mannschaft weiterhin nicht optimal besetzt. Weder Jonas Hofmann rechts noch Thilo Kehrer links sind in ihren Rollen wirklich zu Hause und können folglich auch nicht allerhöchsten Ansprüchen genügen. Statt Hofmann würde ich auf Ridle Baku, der mich regelmäßig überzeugt, setzen. Auf der linken Seite ist es schon schwieriger. Zumal auch der derzeit verletzte Robin Gosens international kein absoluter Top-Spieler ist. Hier muss Flick also noch ein wenig nach der passenden Alternative fahnden.

Im zentralen Mittelfeld ist die Klasse von Joshua Kimmich hingegen unbestritten. Aber auch bei ihm gibt es in manchen Situationen noch Luft nach oben. Gegen Rumänien hat er den Ball oft zu lange gehalten und das Spiel verschleppt. Ich fühlte mich an die letzten Jahre mit Toni Kroos erinnert. Hier ist einfach mehr Tempo gefragt. Offensiv würde ich Thomas Müller jederzeit Marco Reus vorziehen. Warum? Auf Müller ist einfach immer Verlass – das hat er mit seinem Siegtor am Freitag bewiesen. BVB-Kapitän Reus ist zwar auch ein toller Spieler, mir scheint er angesichts der Bayern-Dominanz im DFB-Team jedoch ein wenig unterzugehen.