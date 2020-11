Michael Rummenigge: Darum habe ich mir das Länderspiel gegen Tschechien nicht angeschaut

Früher war ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft zur besten Sendezeit ein Festtag, heute habe selbst ich mir den Test am Mittwoch gegen Tschechien nicht angeschaut. Bei allem Respekt vor Joachim Löw und den eingesetzten Spielern: So eine Begegnung interessiert niemanden mehr. Das sieht man ja auch an den Einschaltquoten. Dem Bundestrainer kann man da allerdings überhaupt keinen Vorwurf machen. Der Terminkalender gibt die Spiele vor, er muss das Beste daraus machen. Und ganz ehrlich: Ich finde, er macht unter diesen Umständen alles richtig.

