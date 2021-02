Michael Rummenigge: Warum Leipzig nicht die deutsche Nummer 2 wird – und der BVB jetzt aufpassen muss

Das Titelrennen in der Fußball-Bundesliga ist endlich wieder spannend – zumindest wenn man auf die Tabelle schaut. RB Leipzig liegt nur zwei Punkte hinter den Bayern und kann aus eigener Kraft tatsächlich Meister werden – ich glaube daran allerdings nicht. Meister wird auch in diesem Jahr nur eine Mannschaft, und das ist der FC Bayern. Der hat zuletzt ein wenig geschwächelt, gegen Lazio Rom beim 4:1 in der Champions League aber wieder bewiesen, dass er das Nonplusultra sind – auch international. Anzeige

RB dagegen fehlt diese Klasse in verschiedenen Bereichen. Das hat man zum Beispiel auch gegen Liverpool gesehen, als Leipzig zwar ein gutes Spiel gemacht hat, am Ende aber nun mal mit 0:2 verloren hat. Bis auf den Bald-Münchner Dayot Upamecano, Angelino und – mit Abstrichen – Marcel Sabitzer, haben sie keine Weltklassespieler. Außerdem fehlt ein absoluter Topstürmer wie Bayern ihn mit Robert Lewandowski hat. Timo Werner spielt jetzt für den FC Chelsea, ersetzen konnten sie ihn in Leipzig mit Alexander Sörloth nicht, auch Yussuf Poulsen fehlt dieses Niveau. Von daher habe ich es nicht verstanden, warum man Patrik Schick, der jetzt in Leverkusen spielt, nach seiner Leihe nicht gehalten hat.

RB ist auf Sicht für mich auch nicht die Nummer zwei in Deutschland – das ist noch immer Dortmund. Der BVB hat sich diese Stellung über Jahre erarbeitet, muss aktuell allerdings alles daran setzen, noch Vierter zu werden. Sonst droht die Mannschaft auseinanderzufallen, ein Erling Haaland dürfte ohne Champions League kaum zu halten sein, Jadon Sancho ebenso wenig.