Michael Rummenigge: So schwierig war der Saisonstart für den FC Bayern noch nie

Am Freitag geht die Bundesliga endlich los – und es könnte tatsächlich mal wieder so etwas wie Spannung an der Spitze aufkommen. Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, dass der FC Bayern schon mal aus einer derartigen Position gestartet ist. Der Trainer ist neu, der Vorstand ist neu, in der Vorbereitung gab es keinen einzigen Sieg, die EM-Teilnehmer sind erst spät ins Training eingestiegen, das Aufgebot ist aufgrund von Verletzungen dezimiert, bis auf Dayot Upamecano gab es keinen namhaften Einkauf – eine ganz schön lange Liste an Unwägbarkeiten und Problemen, die die Münchner derzeit mit sich herumschleppen. Der meiner Meinung nach zu kleine Kader ist dabei das größte Risiko.

