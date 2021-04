Michael Rummenigge: Selbst mit einem Punkt im Topspiel heißt auch der kommende Meister FC Bayern

Dass sich Robert Lewandowski (der zuvor in seiner gesamten Bayern-Zeit nur einmal drei Spiele am Stück gefehlt hat!) ausgerechnet bei einem völlig überflüssigen Kick in Andorra verletzt, ist für Bayern doppelt bitter, aber aus meiner Sicht kein Zufall. In solchen Spielen kommt der überforderte Gegner gerne mal zu spät, ist häufig übermotiviert. Auch aus diesem Grund sollte man dringend darüber nachdenken, ob solche Zwergstaaten nicht eine Vor-Quali spielen müssen.