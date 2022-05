Michael Rummenigge: VAR macht Fußball nicht gerechter – Forderung nach Ex-Profis im Video-Keller

Diese internationale Fußballwoche hat mir - wie vermutlich fast jedem Fan auf der Welt – unglaublich viel Spaß gemacht und Freude bereitet. Ich hatte für das Rückspiel zwischen Real Madrid und Manchester City ja sogar ein privates Essen abgesagt, im Nachhinein komplett richtig. Beide Halbfinals boten Fußball auf allerhöchstem Niveau, mit allem, was dazu gehört, inklusive der Emotionen davor und danach. Und zum Glück ohne gröbere Fehlentscheidungen.

In der Bundesliga habe ich mich dagegen zuletzt mehrfach fürchterlich geärgert, unter anderem bei den Spielen zwischen Bayern und Dortmund sowie bei Leipzig gegen Union Berlin. Ich war von Anfang an kein großer Befürworter des Videobeweises und nach inzwischen fünf Jahren muss ich leider noch immer feststellen, dass es nicht vernünftig funktioniert. Da wird schon wieder viel zu viel rumgeeiert, es gibt nach wie vor keine klare Linie, ob und wann der Kölner Keller eingreift oder eben nicht. Es wird immer behauptet, dass der Fußball durch den VAR gerechter geworden sei – ich sehe das zu häufig nicht. Und am Ende bringt es beispielsweise dem BVB nichts, wenn der Schiedsrichter sich nach dem Spiel hinstellt und seinen Fehler zugibt – dann ist es zu spät.