Michael Rummenigge: Warum Dänemark jetzt sogar vom EM-Titel träumen kann

Nachdem das Daumendrücken für die deutsche Mannschaft wirkungslos verpufft ist, muss man sich bei der Europameisterschaft nach einem neuen Lieblingsteam umsehen. Ich tendiere dabei zu Dänemark. Für mich ist die Truppe bei diesem Turnier eine absolute Ausnahmeerscheinung, die mich begeistert. Dabei hätte ihr Einstieg in die EM bekanntlich kaum schlimmer verlaufen können. Wenn ich an den Kollaps von Christian Eriksen denke, wird mir immer noch flau in der Magengegend. Auch rund um diesen schrecklichen Vorfall hat man gesehen, was diese dänische Mannschaft auszeichnet. Es herrscht ein großartiger Zusammenhalt und eine familiäre Atmosphäre. Gepaart mit der sportlichen Klasse der Spieler ist das eine Mischung, die fast zwangsläufig zum Erfolg führt.

Im Viertelfinale gegen Tschechien erwarte ich ein offenes Spiel. Sollten die Dänen gewinnen und in der Vorschlussrunde gegen England ran müssen, sehe ich sie auch dort nicht chancenlos. In einem Endspiel ist dann alles möglich. Auf dem Weg dorthin darf sich das Team aber nicht von der Begeisterung übermannen lassen. Wobei: Ein Einstellungsproblem haben dänische Spieler in den entscheidenden Momenten eigentlich nie. Ich denke an meinen alten Bayern-Kollegen Sören Lerby. Er war im Training nie der Fleißigste, sobald es in den Spielen aber zählte, war er zu 100 Prozent da. Auch auf Flemming Povlsen, mit dem ich beim BVB zusammengekickt habe, konnte man sich immer verlassen.