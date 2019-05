Doku über Formel-1-Legende Michael Schumacher kommt ins Kino

Michael Schumachers Leben kommt auf die große Leinwand. Die Dokumentation „Schumacher“ über den Rekordweltmeister der Formel 1 werde vom 5. Dezember an im Kino laufen, teilten das Management des 50-Jährigen und die Macher des Films am späten Samstagabend mit. Darin werde auch bislang nie gezeigtes Archivmaterial zu sehen sein. Familienmitglieder wie Ehefrau Corinna, Vater Rolf und seine Kinder Gina und Mick sollen in Interviews über den siebenmaligen Champion der Königsklasse des Motorsports sprechen.

„Michaels herausragende Karriere verdient es, 25 Jahre nach seinem ersten von insgesamt sieben Weltmeistertiteln gefeiert zu werden“, wurde Schumachers Beraterin Sabine Kehm in einer Pressemitteilung zitiert. Der Kerpener triumphierte 1994 in der WM und löste einen Formel-1-Boom in Deutschland aus. Seine größte Zeit erlebte Schumacher mit Ferrari. Zwischen 2000 und 2004 holte er fünf WM-Titel in Serie mit dem italienischen Team. Sein Sohn Mick ist auf dem besten Weg ebenfalls ein Formel-1-Pilot zu werden.

Im SPORTBUZZER-Interview verriet der 20-Jährige, dass er sich die Rennen des Vaters noch oft anschaue, um daraus zu lernen. "Je tiefer ich in die Materie eindringe, immer mehr und besser verstehe, was mein Vater alles geleistet hat. Was er getan hat, war außergewöhnlich. Das erkenne ich mit jedem Tag mehr", erklärte er.