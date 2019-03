Nico Rosberg: Lewis Hamilton ist talentierter als Michael Schumacher

Am Sonntag startet in Melbourne die neue Formel-1-Saison. Lewis Hamilton geht neben Sebastian Vettel als Favorit an den Start und will seinen fünften WM-Titel gewinnen. Damit würde er im ewigen Ranking immer weiter auf Michael Schumacher aufholen. Der Deutsche ist mit sieben Weltmeisterschaften noch immer der absolute Dominator der Motorsport-Königsklasse.