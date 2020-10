Fix! Michael Skibbe übernimmt nach BVB-Aus Aufsteiger Al-Ain in Saudi-Arabien

Der frühere DFB-Trainer Michael Skibbe hat einen neuen Job gefunden: Nach der Trennung von Borussia Dortmund am Ende der vergangenen Saison hat der 55-Jährige nun einen Vertrag bei Aufsteiger Al-Ain FC in der Saudi Professional League unterschrieben. Skibbe arbeitet damit zum ersten Mal außerhalb von Europa.

Ursprünglich war geplant, dass der ehemalige Assistent von DFB-Teamchef Rudi Völler beim BVB nach einer Saison bei den A-Junioren zum U23-Coach aufsteigt . Ende Mai kam es jedoch zur Trennung, weil das Vertrauensverhältnis erschüttert wurde. Bei Al-Ain, das gerade in die erste saudische Liga aufgestiegen ist, übernimmt er eine Mannschaft ohne große Namen, mit Bastos von Lazio Rom wurde jedoch prompt ein hochkarätiger Innenverteidiger verpflichtet. Al-Ain trägt seine Spiele in der Stadt Al-Bahah in der Nähe des Roten Meeres aus.

In einer fast 35 Jahre andauernden Trainerkarriere hatte der gebürtige Gelsenkirchener zuvor in der Jugend von Schalke 04 (1987-1989) sowie des BVB (1989 bis 1998 und 2019/20), als Cheftrainer der Borussia (1998-2000), in verschiedenen Funktionen beim DFB (2000 bis 2005) als Trainer von Bayer Leverkusen (2005-2008), Galatasaray Istanbul (2008/09), Eintracht Frankfurt (2009-2011), Eskisehirspor (2011), Hertha BSC (2011/12) sowie weiteren Stationen in der Türkei und der Schweiz sowie als Nationaltrainer Griechenlands (2015-2018) gearbeitet.