Im Prinzip alles klar, aber: Noch fehlt 96 die Unterschrift von NLZ-Leiter Michael Tarnat

Weiter klar, aber noch nicht öffentlich bestätigt: Für Mike Barten übernimmt nach sechs 96-Jahren nun in der U17 Lars Fuchs, der bereits die U16 betreute und bei Dabrowski als Co-Trainer bei der U23 aushalf. Für Fuchs trainiert Schmidts Co-Trainer Steven Turek die U16. Fast alles ist intern geregelt, nur die Sache mit Tarnat nicht.

Tarnat macht gerade Urlaub in München

Der frühere Bayern- und 96-Profi blieb schon im März stets gelassen. Es werde sich schon alles regeln, sagte er stets. Tarnat macht zurzeit Urlaub mit der Familie in München und hat angekündigt, erst in der kommenden Woche seinen neuen Vertrag zu unterschreiben. Just in time also, vielleicht auch nicht - ab dem 1. Juli hat Tarnat keinen Arbeitsvertrag.