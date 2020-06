Michael Zorc bestätigt: Lucien Favre bleibt Trainer bei Borussia Dortmund

Lucien Favre bleibt Trainer von Borussia Dortmund! Das bestätigte Michael Zorc am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem letzten Bundesliga-Spiel gegen die TSG Hoffenheim. "Wir gehen in der Konstellation in die neue Saison und wollen auch da auch noch mal angreifen", sagte Zorc. Über eine Vertragsverlängerung sei aber noch nicht gesprochen worden, dies käme zu gegebener Zeit, sagte der Sportdirektor. Er selbst hatte bis 2022 verlängert. "Ich freue mich sehr und bin sehr motiviert. Wir wollen noch was erreichen mit dem Klub. Dann ist es aber an der Zeit, dass mal ein jüngerer übernimmt und andere Einflüsse zulässt", so Zorc über seine eigene Zukunft bei der Borussia.