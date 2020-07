Michael Zorc: Auch Mats Hummels fehlt dem BVB - Rückkehr erst im Trainingslager

Borussia Dortmund legt am Montag wieder los: Lucien Favre versammelt seine Mannschaft zum ersten Training der Saisonvorbereitung auf dem Rasen. Zwei erfahrene Profis werden dann nicht dabei sein. Kapitän Marco Reus hat einen Rückschlag erlitten und fällt "auf unbestimmte Zeit aus" , wie der Verein am Donnerstag mitteilte. BVB-Sportdirektor Michael Zorc hatte aber auch bei Mats Hummels schlechte Nachrichten, denn der Weltmeister muss ebenfalls vorerst aussetzen.

Der 31-Jährige sei "beim individuellen Training umgeknickt", sagte Zorc am Rande des ersten Zusammentreffens des Dortmunder Kaders am Donnerstag zum obligatorischen Corona-Test und der Leistungsdiagnostik. "Er hat sich den Knöchel etwas lädiert."

Die aktuelle Planung sehe vor, dass er "in Bad Ragaz in Teilen der Mannschaft trainiert", betont Zorc. In der Kleinstadt in der Schweiz absolvieren die Dortmunder ab dem 10. August ein Trainingslager. Das erste Pflichtspiel steht zwischen dem 11. und dem 14. September im DFB-Pokal an. Dann geht es zu Drittligist MSV Duisburg.