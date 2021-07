Michael Zorc stellt Julian Brandt Zukunft beim BVB in Aussicht: "Ich fordere eine Leistungssteigerung"

Trotz anhaltender Wechsel-Spekulationen hat BVB-Sportdirektor Michael Zorc dem Mittelfeldspieler Julian Brandt einen Verbleib bei Borussia Dortmund in Aussicht gestellt. Das sagte der 58-Jährige am Rande der ersten Trainingseinheiten des neuen Chefcoaches Marco Rose, der am Sonntag erstmals mit seinen neuen Spielern auf dem Platz stand. " Es macht total Sinn, dass sich Julian unter dem neuen Trainer beweisen kann ", erklärte Zorc gegenüber Bild. " Er ist ein guter Typ, hat unglaubliches Potenzial. "

Der Nationalspieler hatte eine durchwachsene vergangene Saison gespielt und nicht nur seinen Stammplatz bei der Borussia verloren, sondern auch sein Ticket für die Europameisterschaft verspielt. "Ich erwarte von ihm (...) eine Leistungssteigerung. Und dass er dieses Potenzial kontinuierlich abruft", nahm Zorc den 25-Jährigen deshalb auch klar in die Pflicht. Brandt war einer von zwölf Profis, mit denen Rose gleich zu Beginn arbeiten konnte. Während Startelf-Konkurrenten wie Thomas Delaney (Dänemark) und Jude Bellingham (England) noch bei der EM aktiv sind, kann der Ex-Leverkusener bereits Argumente in eigener Sache sammeln. Rose hatte laut Bild hinsichtlich eines Brandt-Transfers sein Veto eingelegt.

Brandt war 2019 von Bayer Leverkusen gekommen

Brandt war zur Saison 2019/20 für eine Ablösesumme von 25 Millionen Euro von Bundesliga-Konkurrent Bayer Leverkusen zu den Westfalen gekommen. Dort kam er seither in 87 Pflichtspielen zum Einsatz, bei denen ihm elf Tore und 15 Vorlagen gelangen. In der vergangenen Saison fand sich der Außenspieler jedoch zunehmend auf der Bank wieder und musste sich vermehrt mit der Joker-Rolle begnügen. In der Rückrunde der abgelaufenen Spielzeit stand der Offensivmann lediglich drei Mal über die komplette Spieldistanz auf dem Platz. Zuletzt kamen Gerüchte auf, dass Lazio Rom Interesse am BVB-Profi bekundet hat.