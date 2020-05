Michael Zorc spricht über die BVB-Zukunft von Lucien Favre und kontert Oliver Kahn wegen Jadon Sancho

BVB-Sportdirektor Michael Zorc hat nach der 0:1-Niederlage im Meisterschafts-Duell gegen den FC Bayern München dementiert, dass Trainer Lucien Favre intern bei Borussia Dortmund zur Debatte steht: "Wir führen sicher keine Trainerdebatte", sagte der 57-Jährige im Gespräch mit Sport1. "Wir haben in der Rückrunde mit Lucien Favre hervorragende Leistungen gezeigt, haben auch gestern ein sehr ordentliches Spiel gemacht" , führte der Sportchef weiter aus. Favre verwirrte nach Abpfiff des Topspiels bei Sky mit seiner Antwort auf die Frage, ob er befürchte, dass er mit den Dortmundern einfach keine Titel gewinnen könne. Favre sagte: "Das sagt man hier seit Monaten schon. Ich lese keine Zeitung. Ich weiß, wie es geht, und werde darüber in ein paar Wochen sprechen."

Auch darüber äußerte sich Zorc: "Lucien hat sich unmittelbar nach dem Spiel in einem Moment sicher etwas missverständlich ausgedrückt", erklärte Zorc. Zuvor ruderte Favre selbst zurück : "An Aufgeben denke ich überhaupt nicht. Gestern waren wir alle enttäuscht, meine Worte im Interview direkt nach dem Spiel scheinen aber vielfach falsch verstanden worden zu sein", sagte der Schweizer. Zorc bemüht sich nun um weitere Klarstellung: "Es ging ihm einzig und allein darum, die Saisonanalyse erst in einigen Wochen vornehmen zu wollen. Alles gut."

Michael Zorc über Oliver Kahn: "Hat in seinem eigenen Surrounding sicher genug zu tun"

Eine schnelle Analyse zur Aufstellung im deutschen Klassiker hatte am Dienstagabend Lothar Matthäus parat: Der Sky-Experte kritisierte den Trainer, weil dieser unter anderem Flügelspieler Jadon Sancho und Abräumer Emre Can nicht von Beginn an spielen lassen hatte. Zorc deutlich: "Die Niederlage jetzt an der Aufstellung festzumachen, wäre doch an den Haaren herbeigezogen. Man kann doch gegen Bayern nicht mit mehreren Spielern starten, die nach Verletzungen Trainingsrückstand haben."