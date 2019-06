Wegen WM 2022 in Katar: Ex-UEFA-Boss Michel Platini festgenommen

Der frühere UEFA-Präsident Michel Platini ist am Dienstagmorgen in seiner Heimat Frankreich festgenommen worden. Dies berichten französische Medien und geben an, das Ermittlungen im Zusammenhang mit der umstrittenen Vergabe der WM 2022 an Katar der Hintergrund seien. Der 63-jährige Platini, der dem Verband von 2007 bis 2015 vorstand, soll sich zu Vernehmungen in einer Polizeistation in Nanterre in der Nähe von Paris befinden.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.