Mick Gudra verletzt sich im 96-Training, so steht´s um Weydandt und Hübers

Mick Gudra verletzte sich am Ostermontag im Training der Ersatzspieler am Fuß. Er musste das Training abbrechen. „Das sieht nicht gut aus“, sagte Kenan Kocak nach der Einheit. Was genau der 20-Jährige hat und wie lange er ausfallen wird, ist noch nicht bekannt.

Dafür wird ein anderer Stürmer wohl wieder fit. Hendrik Weydandt musste gegen den Hamburger SV noch wegen einer Speicheldrüsenentzündung passen. Besserung ist allerdings in Sicht: "Laut unserem Mannschaftsarzt ist es so, dass wir mit ein, zwei Tagen rechnen müssen", sagte Kenan Kocak auf der Pressekonferenz nach dem Hamburg-Spiel. Der 96-Trainer ist „optimistisch“, dass der 25-Jährige am Donnerstag (18.30 Uhr) gegen die Würzburger Kickers spielen kann.