Kein Platz für Mick Schumacher: Alfa Romeo verlängert mit Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi

Alfa Romeo hat etwas überraschend seine Fahrer-Paarung für die kommende Saison in der Formel 1 bekannt gegeben. Der Schweizer Rennstall setzt auch 2021 auf seine bisherigen Fahrer Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi. Damit geht Mick Schumacher vorerst leer aus. Der Deutsche galt als heißer Kandidat für das Cockpit Giovinazzis , den er am Nürburgring zu Beginn des Monats bereits in einer Trainingseinheit ersetzen sollte - dies galt vielen als Indiz, dass der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher eine reelle Chance auf den Platz hatte.

Teamchef Frederic Vasseur, der nach dem geplatzten Debüt Schumachers in der Eifel noch erklärt hatte, dass man den 21-Jährigen künftig "ganz sicher" in der Motorsport-Königsklasse sehen werde, erläuterte nun, warum man in unveränderter Besetzung ins kommende Jahr gehe. Räikkönen sei "ein Fahrer der keine Vorstellung brauche: sein Talent ist jedem seit 2001 klar und ich sehe immer, wenn ich mit ihm arbeite, weiterhin seine Leidenschaft und Motivation". Der durchaus umstrittene Giovinazzi indes habe "das letzte Jahr stark beendet und hat in dieser Saison genau dort weitergemacht und sich weiter verbessert".