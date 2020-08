Mick Schumacher bei Ilott-Sieg in Silverstone als Siebter erneut in den Punkten

Mick Schumacher hat im neunten Saisonlauf der Formel 2 in England die nächsten Punkte eingefahren. Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher landete am Samstag beim zweiten Wochenende in Silverstone auf dem siebten Platz. Das bringt dem 21 Jahre alten Prema-Piloten sechs Punkte ein. Er war vom achten Platz ins Rennen gegangen.