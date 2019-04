Mick Schumacher nach seinem ersten Ferrari-Test: "War wunderschön"

Mick Schumacher schwärmt von seinen ersten Runden in einem Formel-1-Ferrari. „Es war wunderschön, ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ich wollte es genießen, das habe ich zu 100 Prozent getan“, sagte der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher auf dem Bahrain International Circuit in Sakhir. Der 20-Jährige absolvierte am Dienstag in Sakhir seinen ersten Testeinsatz für Ferrari, am Mittwoch drehte er dann Proberunden für das Partnerteam Alfa Romeo.