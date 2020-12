Erste Trainingsrunden im Haas: Formel-1-Karriere von Mick Schumacher gestartet

Seine ersten offiziellen Rennkilometer in der Formel 1 sammelt Mick Schumacher erst in der kommenden Saison, dennoch hat seine Karriere in der Königsklasse schon jetzt begonnen. Vor dem großen Preis von Abu Dhabi drehte der 21-Jährige seine ersten Runden im Haas-Flitzer - aus Testzwecken.