Fährt Mick Schumacher 2021 in der Formel 1? Haas-Teamchef: "Wir werden bald eine Bekanntgabe machen"

In die Debatte um eine Formel-1-Zukunft von Mick Schumacher könnte in Bahrain Bewegung kommen. Der Teamchef des Formel-1-Rennstalls Haas, Günther Steiner, sagte bei einer Medienrunde am Donnerstag auf die Frage zu der künftigen Fahrerpaarung: "Wir werden bald eine Bekanntgabe machen.“ Weitere Details gab Steiner nicht bekannt, bat aber darum, von Fragen hierzu abzusehen.

Anzeige