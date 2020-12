Mick Schumacher startet Formel-1-Karriere als 18. im freien Training von Abu Dhabi

Mick Schumacher hat seine Formel-1-Karriere mit Platz 18 im ersten Freien Training zum Großen Preis von Abu Dhabi begonnen. Der 21-Jährige steuerte den Wagen des US-Rennstalls Haas am Freitag in 1:41,235 Minuten um den Kurs in den Vereinigten Arabischen Emiraten und lag 3,857 Sekunden hinter dem Schnellsten Max Verstappen im Red Bull. Schumacher absolvierte ohne Zwischenfälle insgesamt 23 Runden und schaffte es vor Teamkollege Pietro Fittipaldi.

Anzeige