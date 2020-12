Krimi bei Saisonfinale in Bahrain: Mick Schumacher macht Formel-2-Titel perfekt

Mick Schumacher hat das nächste große Zwischenziel in seiner jungen Karriere erreicht: Die 21 Jahre alte deutsche Motorsport-Hoffnung sicherte sich beim Saisonabschluss der Formel 2 in Bahrain am Sonntag den Gesamtsieg in der Rennserie. Der Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher wurde beim Sprint-Rennen auf dem Bahrain International Circuit in Sakhir zwar nur Gesamt-18., konnte aber von seinem verbliebenen Rivalen um den Titel, Callum Ilott, nicht mehr eingeholt werden. Der Brite landete auf Rang 10 und blieb ohne Punkte.

Das Rennen hielt reichlich Drama bereit: Zwischenzeitlich schien es zwar, als könne Ilott eventuell noch das Podium angreifen und um den Titel fahren, nachdem Schumacher sich unter dem Dauerdruck seines Konkurrenten mehrere Verbremser geleistet hatte und in die Box fahren musste , als Ilott ihn überholt hatte. Doch gegen Ende des Rennens ließ auch Ilotts Reifenleistung nach, der Brite fuhr nicht in die Punkte.

Der Titel in der Rennserie ist damit die zweite erfreuliche Nachricht für den deutschen Youngster in dieser Woche. Am Montag hatte das Formel-1-Team Haas schon bekannt gegeben, dass Schumacher in der kommenden Saison in der Elite-Serie in den Start gehen wird. Hilfreich war für ihn dabei die enge Partnerschaft von Haas mit Ferrari. Schumacher gehört seit Januar 2019 zur Nachwuchsakademie des italienischen Traditionsteams, für das sein Vater einst fünf seiner sieben WM-Titel einfuhr.