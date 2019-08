Start-Ziel-Triumph: Mick Schumacher feiert in Ungarn ersten Sieg in der Formel 2

Mick Schumacher hat seinen ersten Rennsieg in der Formel 2 gefeiert. Der 20 Jahre alte Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher verteidigte am Samstag beim Sprintrennen über 28 Runden auf dem Hungaroring bei Budapest seine Pole Position bis ins Ziel. Er verwies in seinem Rennwagen des italienischen Prema-Teams den Japaner Nobuharu Matshushita um 1,4 Sekunden auf den zweiten Platz.

Pole-Premiere in der Formel 1 für Max Verstappen in Ungarn - Vettel nur Fünfter

Im Hauptrennen in Ungarn hatte Mick Schumacher am Samstag nur den achten Rang belegt. So sicherte sich der 20-Jährige aber immerhin für das Sprintrennen am Sonntag die Pole Position, da dort der Achte als Erster startet und umgekehrt. Mit jetzt 30 Punkten belegt Schumacher in der Gesamtwertung trotzdem nur den 13. Rang. Spitzenreiter ist weiter der Niederländer Nyck de Vries mit 192 Punkten. Der Kanadier Nicholas Lafiti machte durch seinen Sieg beim Hauptrennen in Ungarn aber Boden gut und hat jetzt 164 Punkte auf dem Konto.